Кубок мира по прыжкам со скал прошел в Крыму: яркие кадры

В крымском Симеизе состоялся третий Кубок мира по клифф-дайвингу. В нем приняли участие 14 спортсменов из 9 стран.

«Это одно из лучших мест для дайвинга на скалах, настоящего скалолазания, потому что вы можете прыгнуть со скалы, вы идете прямо по скале, а затем у вас есть платформа», - объяснил Жуселину Джуниор из Бразилии.

Соревнования прошли в три раунда. Участникам предстояло прыгнуть с высоты 27 метров.

Лучшим стал британец Гэри Хант. Серебро - у россиянина, бронза - у чеха.