Кубок мира по прыжкам со скал прошел в Крыму: яркие кадры
Лучшим на соревнованиях в крымском Симеизе стал британец Гэри Хант.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В крымском Симеизе состоялся третий Кубок мира по клифф-дайвингу. В нем приняли участие 14 спортсменов из 9 стран.
«Это одно из лучших мест для дайвинга на скалах, настоящего скалолазания, потому что вы можете прыгнуть со скалы, вы идете прямо по скале, а затем у вас есть платформа», - объяснил Жуселину Джуниор из Бразилии.
Соревнования прошли в три раунда. Участникам предстояло прыгнуть с высоты 27 метров.
Лучшим стал британец Гэри Хант. Серебро - у россиянина, бронза - у чеха.