Футболист АПЛ пропустил матч Лиги Европы из-за забытого паспорта
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре должен был сыграть в матче против «Пюника».
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Игрок «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог вместе со своей командой полететь на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против армянского клуба «Пюник» из-за забытого паспорта.
«У него возникли проблемы с паспортом, он не знал. Невозможно путешествовать с другим документом, удостоверяющим личность. Он не поехал с нами, но присоединится к команде на следующей игре», - цитирует The Telegraph менеджера Адамы Траоре.
Несмотря на отсутствие одного из нападающих, «Вулверхэмптон» одержал победу, разгромив соперника со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 15 августа.