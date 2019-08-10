Футболист АПЛ пропустил матч Лиги Европы из-за забытого паспорта

Игрок «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог вместе со своей командой полететь на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против армянского клуба «Пюник» из-за забытого паспорта.

«У него возникли проблемы с паспортом, он не знал. Невозможно путешествовать с другим документом, удостоверяющим личность. Он не поехал с нами, но присоединится к команде на следующей игре», - цитирует The Telegraph менеджера Адамы Траоре.

Несмотря на отсутствие одного из нападающих, «Вулверхэмптон» одержал победу, разгромив соперника со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 15 августа.