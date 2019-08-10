Умерла бегунья, обманувшая Бостонский марафон

Ушла из жизни бегунья Рози Руис, известная своим скандальным нарушением правил Бостонского марафона.

В 1980 году она преодолела дистанцию за 2 часа 31 минуту, что стало рекордом. Позже выяснилось, что женщина проехала путь на метро. Ее лишили титула победительницы. Тогда Руис пообещала пробежать марафон еще раз, на сей раз соблюдая все правила.

После того как все узнали правду, условия проведения марафона изменили. Теперь все участники обязаны иметь электронные чипы для регистрации на трассе.

Рози Руис умерла от рака в возрасте 66 лет. Женщина ушла из жизни 8 июля, как отмечает Fox News, но известно об этом стало лишь сейчас.