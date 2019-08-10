Команда Кокорина и Мамаева провела матч против клуба ПФЛ

Футбольная команда исправительной колонии №4 провела матч с клубом «Салют» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Игра прошла в формате пять на пять. За команду колонии выступали Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл.

На стадионе не слышно ни единого бранного слова. За нарушение порядка в колонии можно отправиться в штрафной изолятор.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Автором трех из четырех голов стал Мамаев. Братья Кокорины ни одного мяча в ворота противника не забросили.

Ранее футболист Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно до завершения карьеры.

Напомним, спортсмены Кокорин и Мамаев оказались за решеткой из-за обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.