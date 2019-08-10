Кокорин заявил о готовности играть за «Зенит» бесплатно до конца карьеры

Футболист Александр Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно до завершения карьеры после того, как в его клубе отнеслись к нему после задержания.

«После того, как в "Зените" ко мне отнеслись, я готов за них завершить карьеру бесплатно», - сказал спортсмен журналистам.

В субботу команда исправительной колонии №4, за которую выступали Кокорин и Павел Мамаев, выиграла клуб ПФЛ «Салют» со счетом 4:2. Кокорина признали лучшим игроком, а Мамаева, который забил три гола, - лучшим бомбардиром, пишет РИА Новости.

Ранее Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Однако дата их рассмотрения неизвестна.