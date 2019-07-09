РПЛ представила новый кубок чемпионата

Новый кубок и медали за победу в Российской Премьер-Лиге представили на сайте турнира. Как отметили в РПЛ, линейка наград была обновлена в рамках ребрендига, начатого в 2018 году.

«В кубке форма, кажущаяся легкой и ажурной, на самом деле являет собой очень прочную конструкцию, что олицетворяет силу, без которой невозможна победа», - рассказали в РПЛ.

Рассказывая о медалях в Российской Премьер-Лиге подчеркнули, что стилистически они объединили в себе ходы кубка и персональных наград.