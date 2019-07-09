СМИ: главным тренером сборной РФ по хоккею станет Алексей Кудашев
Возглавлявший сборную России Воробьев останется в штабе национальной команды.
© Фото: Alexander Kulebyakin, Russian Look Globallookpress
Илью Воробьева, который возглавляет сборную России по хоккею с апреля 2018 года, сменит Алексей Кудашев.
Отмечается, что Воробьев останется в штабе национальной команды, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
47-летний Кудашов является тренером ХК СКА и входит в тренерский штаб сборной России по хоккею с шайбой.