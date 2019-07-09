Кадры полыхающего во время пит-стопа болида появились в Сети
Машина принимала участие в турнире V8 Supercars в Австралии.
© Видео: Supercars, Twitter © Фото: Supercars, Twitter
Во время гоночного турнира V8 Supercars, который проходил в Австралии, загорелся один из болидов. Это произошло во время пит-стопа. За рулем машины бил пилот Ник Перкат. Кадры с полыхающим болидом появились на странице Supercars в Twitter.
На кадрах видно, как машину, охваченную пламенем, три команды тушат из огнетушителей. После инцидента гонщик смог возобновить свое участие в соревновании и занял 19 место.
Сообщается, что причиной возгорания стала ошибка механика. Он вылил несколько литров горючего на асфальт во время дозаправки. Топливо загорелось во время начала движения болида. В результате происшествия, предает Sport24, никто не пострадал.