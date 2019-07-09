Тело российской гандболистки нашли в водоеме, где запрещено купаться

Стали известны подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу 20-летней Екатерины Королевой. Спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в Польше.

Трагедия случилась в ночь с воскресенья на понедельник на озере рядом с селом Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. По данным RMF FM, спустя какое-то время на поверхность воды всплыло тело девушки.

Когда представитель сборной увидел, что случилось с Королевой, он вытянул тело девушки на берег и обратился за помощью. Врачи несколько минут пытались спасти жизнь гандболистки, однако сделать это не удалось.

Как сообщает Sportowe Fakty, на данном пирсе располагался знак, который запрещает прыгать в воду. Отмечается, что Королева перед купанием побывала на вечеринке, которая была посвящена окончанию чемпионата Европы, на котором российская команда заняла девятое место.

Полиция ведет расследование по факту гибели спортсменки.