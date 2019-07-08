Без капитана: Месси могут отстранить от выступлений за сборную

Аргентинского футболиста Лионеля Месси могут отстранить от игр за национальную команду на срок до двух лет из-за оскорбительных высказываний, которые он позволил в адрес Южноамериканской конфедерации футбола. Об этом сообщает издание As.

Конфликт Лионеля Месси с судейством возник 6 июля во время матча сборных Аргентины и Чили на Кубке Америки. В конце первого тайма арбитр удалил капитанов обеих команд за несоответствующее поведение. Футболист с таким решением не согласился.

Матч за третье место аргентинцы выиграли со счетом 2:1, однако в знак протеста Месси отказался присутствовать на награждении, обвинив Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции.

Теперь капитану сборной Аргентины может грозить длительная дисквалификация. Если решение вступит в силу, то футболист может пропустить матчи Кубка Америки-2020 и квалификации чемпионата мира-2022.