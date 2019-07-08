Игнашевич дебютировал в качестве тренера

Сергей Игнашевич был назначен главным тренером московского «Торпедо» четвертого июня. Матч первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского «Факела», который состоялся 7 июля, стал для бывшего игрока ЦСКА и сборной России первым в роли наставника.

По итогам встречи «Торпедо» одержало победу над «Факелом» со счетом 1:0. Решающий гол на 81-й минуте забил форвард московского клуба Иван Сергеев.

Напомним, год назад Игнашевич завершил карьеру футболиста. Экс-защитник в мае 2019 года покинул ЦСКА ради самостоятельной тренерской карьеры.