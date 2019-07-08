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Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки

Дарья Муромова
02:16 08.07.2019
В составе сборной-победительницы отличились Эвертон, Жезус и Ришарлисон.
Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки
© Фото: Marcelo Machado De Melo, globallookpress

Сборная Бразилии по футболу одержала победу в Кубке Америки впервые с 2007 года, обыграв команду Перу со счетом 3:1. Матч прошел на стадионе «Маракана».

В составе сборной-победительницы отличились Эвертон, Жезус и Ришарлисон. Ответный гол забил футболист перуанцев Герреро.

В ходе матча главный судья Роберто Тобар был вынужден несколько раз обращаться к системе видеоповтора. Также на 70-й минуте встречи он удалил с поля бразильца Жезуса за вторую желтую карточку.

Несмотря на меньшинство, сборная Бразилии смогла отстоять лидерство, таким образом в девятый раз став обладательницей Кубка Америки.

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