Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки

Сборная Бразилии по футболу одержала победу в Кубке Америки впервые с 2007 года, обыграв команду Перу со счетом 3:1. Матч прошел на стадионе «Маракана».

В составе сборной-победительницы отличились Эвертон, Жезус и Ришарлисон. Ответный гол забил футболист перуанцев Герреро.

В ходе матча главный судья Роберто Тобар был вынужден несколько раз обращаться к системе видеоповтора. Также на 70-й минуте встречи он удалил с поля бразильца Жезуса за вторую желтую карточку.

Несмотря на меньшинство, сборная Бразилии смогла отстоять лидерство, таким образом в девятый раз став обладательницей Кубка Америки.