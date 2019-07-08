Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру

Олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014 Екатерина Боброва объявила об официальном завершении карьеры.

«Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это, ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений», - написала она на своей странице в Instagram.

© ekaterinabobrova, Instagram

Кроме того, Боброва поблагодарила своих поклонников, а также отметила, что фигурное катание закалило ее и многому научило.

О том, что спортсменка официально завершила карьеру, стало известно 8 июля.

Екатерина Боброва выступала в паре с Дмитрием Соловьёвым. Они являются олимпийскими чемпионами командного турнира в Сочи, серебряными призёрами Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, а также трёхкратными серебряными призёрами чемпионатов Европы 2011,2012, 2018 годов.