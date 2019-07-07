Месси отказался получать медаль Кубка Америки после красной карточки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не вышел на церемонию награждения команды медалями за 3-е место на Кубке Америки.

Турнир сопровождался несколькими скандалами. В полуфинале Аргентина уступила Бразилии со счетом 0:2. Много вопросов вызвало судейство главного арбитра матча Родди Самбрано из Эквадора. По мнению аргентинцев, судья принимал решения исключительно в интересах сборной Бразилии.

В матче за 3-е место в Кубке Америки против сборной Чили, Месси был удален на 37 минуте. Арбитр Диас де Вивар из Парагвая принял весьма спорное решение. Капитан сборной Аргентины вступил в перепалку с капитаном чилийцев Гари Меделем. Арбитр усмотрел в эпизоде драку, и обим показал красную карточку, которая стала второй в спортивной карьере Лионеля.

«Мы заслуживали предупреждений, видимо, сказалось то, что я говорил ранее, вот меня и удалили», - приводит слова Месси телеканал TyC Sports.

На церемонию награждения бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, Лионель Месси не вышел, объяснив свое решение тем, что он не хочет быть частью коррупционной системы.

«Я не пошел за медалью, потому что не хотел быть частью коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями", - сказал Месси.

Один из самых известных футболистов в мире час назад написал в своем Instagram, что команда закончила турнир с высоко поднятой головой и смотрит с оптимизмом в будущее.