Биатлонист Шипулин спас пострадавшего в ходе марафона на Урале
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин помог пострадавшему участнику международного горного марафона «Конжак» спуститься вниз, попутно оказав ему первую помощь. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
Инцидент произошел на 17-м километре дистанции около вершины горы Конжаковский камень в Свердловской области. По рассказам Шипулина, у мужчины свело ногу судорогой, из-за чего он упал и не мог двигаться дальше.
«Мы пытались размять ему мышцы, кололи иголкой, давали витамины, но поняли, что надо спускать вниз», - рассказал олимпийский чемпион.
Несколько очевидцев помогли спустить пострадавшего вниз, а после передали мужчину сотрудникам скорой помощи и МЧС.
Сам Шипулин признался, что дистанция была непростой – даже у него на последних десяти километрах заболели колени, что немного осложнило прохождение марафона. Однако, как сказал сам спортсмен, он бежал «не на результат», а в удовольствие».