Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020

Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в сборную России на Евро-2020 скорее всего не произойдет.

«Если честно, это маловероятно. Я не отменяю свои решения, я уже сделал свой выбор в пользу ЦСКА», - цитирует голкипера Sport24.

При этом, Акинфеев подчеркнул, что другие варианты просто не рассматривал.

Напомним, вратарь столичного ЦСКА ранее вошел в десятку лучших голкиперов 2018 года. Он разделил перечень с такими звездами футбола, как Джанлуиджи Буффон, Уго Льорис, Джордан Пикфорд и многими другими.

Чемпионат Европы по футболу пройдет летом 2020 года. Национальные сборные проведут игры на 12 стадионах в 12 городах 11 стран. В отборе на первенство российская сборная на данный момент занимает второе место в своей группе, уступая лидерство лишь команде из Бельгии.