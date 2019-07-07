Аргентинское танго: на Кубке Америки скандально удалили Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37 минуте в матче за 3-е место в Кубке Америки против сборной Чили. Арбитр Диас де Вивар из Парагвая принял весьма спорное решение, которое сейчас обсуждают болельщики по всему миру.

Ситуация интересна еще тем, что для аргентинцев этот матч был довольно принципиальным, так как в последних двух финалах кубка Америки национальная сборная Аргентины проигрывала чилийцам. В этом году, в матче за 3-е место, лидер сборной Аргентины вступил в перепалку с полузащитником чилийцев Гари Меделем. Арбитр усмотрел в игровом эпизоде драку, и обоим игрокам показал красную карточку.

Это удаление стало вторым в карьере Месси. Свою первую красную карточку он получил в 2005 году, когда спортсмену было всего 18 лет. Тогда футболист успел сыграть 47 секунд. В товарищеском матче против Венгрии, Месси отмахнулся и попал рукой в лицо сопернику, за что тут же был удален с поля.