Российский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золото Универсиады в Неаполе

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе. Спортсмену удалось набрать 14,950 балла.

Серебряная медаль досталась спортсмену из Японии Кая Кадзума с результатом 14,600 балла. Третьим стал еще один японец Какеру Танигава (14,550).

Сейчас российские спортсмены находятся на четвертом месте в медальном зачете. В их копилке четыре золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

Первое место занимает Япония (12-8-4). На второй строчке команда Китая (9-2-0). На третьей позиции - США (7-2-4).