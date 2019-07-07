Месси обвинили в тотальном неуважении после отказа присутствовать на церемонии награждения Кубка Америки

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси обвинили в неуважении к Кубку Америки, всем участвовавшим в нем игрокам и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Заявление, связанное с отказом футболиста присутствовать на церемонии награждения турнира, конфедерация сделала 7 июля.

После матча за третье место со сборной Чили, в котором капитана команды Аргентины удалили на 37 минуте, Месси не вышел на вручение медалей. Футболист заявил, что не хочет иметь ничего общего с коррупцией, которая якобы присутствовала на соревновании. В конфедерации на это ответили, что, какими бы ни были результаты игр, их следует принимать «с преданностью и уважением». То же самое касается и решений арбитров, отметили там.

«Недопустимо, чтобы в результате инцидентов, типичных для соревнований, в которых участвуют 12 команд и все находятся в равных условиях, были выдвинуты необоснованные обвинения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в словах игрока «не хватает правды», а также ставится под сомнения целостность Кубка Америки.

«Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням профессионалов КОНМЕБОЛ, учреждения, которое с 2016 года неустанно работает над тем, чтобы развивать южноамериканский футбол, делать его прозрачным и профессиональным», - заключают представители конфедерации.

На Кубке Америки случилось несколько скандалов, связанных со сборной Аргентины. Так, после проигрыша в матче с Бразилией аргентинцы заявили, что судья изначально принимал решения в пользу соперников. Во время игры с Чили Месси удалили вместе с капитаном команды противников Гари Менделем за перепалку, которую арбитр посчитал дракой. Этот инцидент стал поводом для того, чтобы аргентинский игрок не вышел на церемонию награждения соревнования, в котором его команда завоевала бронзовую медаль.