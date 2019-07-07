Перепалка Нурмагомедова и Диаса на турнире UFC попала на видео

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов едва не подрался с американским визави Нэйтом Диасом в Лас-Вегасе, в зрительном зале турнира UFC 239.

Инициатором конфликта стал американец, уточняет портал Lowkickmma. Места бойцов находились в одном ряду и, заметив это, Диас двинулся в сторону россиянина в компании представителей своей команды. Подойдя ближе, американец сказал несколько слов в адрес Нурмагомедова, после чего окружение чемпиона соскочило со своих мест.

Находящимся в зале сотрудникам охраны удалось развести бойцов по сторонам и не допустить того, чтобы словесная перепалка переросла в побоище. Кадры стычки были опубликованы в Twitter.

Впервые Нурмагомедов повздорил с Диасом еще в 2015 году. В Лас-Вегасе между ними произошла драка. Ранее на своей странице в Instagram он предложил себя в качестве следующего соперника для российского чемпиона, который к этому времени одержал яркую победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Ближайшие бой Хабиб Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби, где ему предстоит защитить свой титул в поединке с Дастином Порье из США. В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 боях.