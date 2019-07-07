Своя ноша не тянет: в Финляндии прошел чемпионат по переноске жен

В Финляндии состоялись соревнования в рамках международного чемпионата по переноске жен. На протяжении двух дней, мужчины на скорость носили своих жен на плечах. При этом жюри допускает несколько способов переноски женщин.

Самая популярная «жена головой вниз» - когда партнерша обхватывает голову своего напарника ногами и свисает. Можно придумать свой стиль и взять в команду подругу, ведь для участия в соревнованиях не нужно предъявлять свидетельство о браке.

Главное, чтобы девушка была не младше 17 лет, а вес ее был не меньше 49 килограммов. В противном случае выдаются специальные утяжелители.