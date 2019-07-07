Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке против американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь на воскресенье, 7 июля, по московскому времени.

Бразилец нокаутировал своего оппонента всего за 5 секунд. Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который в 2006 году за 6 секунд отправил в нокаут канадского бойца Джонатана Гуле.

Теперь в активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.