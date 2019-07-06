«Он не на моем уровне»: Нурмагомедов пообещал Порье тяжелую ночь

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко отозвался о своем будущем оппоненте американце Дастине Порье, который в настоящий момент является временным чемпионом. В сентябре им предстоит сразиться за объединение поясов.

Россиянин отметил, что Порье не проводил боев с базовыми борцами, побеждая в последних своих схватках только бойцов с развитыми навыками бокса.

«Он не бился с парнем, который постоянно пытается побороть его в моем стиле. Я думаю, это будет тяжелая ночь для него», - заявил Нурмагомедов во время пресс-конференции, посвященной грядущему турниру в Абу-Даби.

Чемпион также признал заслуги противника, но не преминул напомнить о своих, которые в сравнении выглядят внушительнее.

«Люди восхваляют его серию из 6 побед. Как вам серия из 27 побед? Это 11 лет без поражений. Я не недооцениваю его, это жесткий вызов, но он не на моем уровне», - заявил Нурмагомедов.

Поединок за объединение поясов состоится на турнире UFC 242 в Арабских Эмиратах 7 сентября. Помимо чемпиона, в эту ночь в клетке проведут бои и другие представители российского ММА: Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов и Майрбек Тайсумов.