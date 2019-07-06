«Локомотив» завоевал Суперкубок России

Московский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» и стал обладателем Суперкубка России в третий раз за свою историю. Встреча состоялась на московском стадионе «Динамо».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «красно-зеленых». Голами отличились Федор Смолов и Алексей Миранчук. Со стороны гостей из Петербурга дубль оформил Сердар Азмун.

Первый гол в ворота соперника забил Федор Смолов на шестой минуте. Позже Азмун сравнял счет, а затем вывел «Зенит» вперед. Однако перед концом второго тайма Алексей Миранчук из «Локомотива» в течение трех минут забил два мяча, принеся своей команде победу.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей. Ранее клуб выигрывал престижный трофей в 2003 и 2005 годах.