Лобов рассказал, что Макгрегор планировал получить гражданство России

Ирландский боец смешанных единоборств российского происхождения Артем Лобов рассказал, что его друг, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, некоторое время назад раздумывал над получением гражданства России. Однако, по словам Лобова, дальше этого тема не развилась.

«Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было», - заявил боец в интервью «Матч ТВ».

Конор Макгрегор - ирландский боец смешанного стиля, один из нескольких в истории организации UFC чемпионов одновременно в двух весовых категориях. Известен скандальными высказываниями в адрес своих противников и высококлассными нокаутирующими способностями.

Ранее выразил уважение в сторону России, подписав свое фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».