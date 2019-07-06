Комбаров поддержал популярный флешмоб и откупорил бутылку ударом мяча

Защитник футбольного клуба «Арсенал» из Тулы Кирилл Комбаров принял участие в Bottle Cap Challenge - набирающим популярность флешмобом в Сети, суть которого сводится к необходимости открыть бутылку ударом ноги.

Являясь профессиональным футболистом Комбаров использовал для этого мяч. Метким ударом от отправил его по замысловатой траектории и сбил крышку с пластиковой бутылки. Видео достижения спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее к флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум. Одной из наиболее эффектных оказалась попытка голливудского актера Джейсона Стейтема.

Из наших соотечественников флешмоб также поддержали хоккеист Данис Зарипов и боец смешанного стиля Сергей Харитонов.