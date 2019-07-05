Пловец Попов обратится в суд после обвинений в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016

Почетный член Международного олимпийского комитета и прославленный российский пловец Александр Попов намерен обратиться в суд после обвинений в получении взятки при выборе столицы Олимпиады 2016 года.

Накануне МОК инициировал расследование в отношении Попова, украинца Сергей Бубки и других членов организации, оказавшихся под подозрением.

Дело завели после заявления экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала, который уже отбывает срок за коррупцию.

«С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала, готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел», - сообщил Попов.

В своем официальном заявлении четырехкратный олимпийский чемпион выразил крайнее удивление в связи с появлением подобной информации и с незаконным использованием своего имени.

Глава комиссии по этике уже связался с членами МОК, против которых выдвинуты обвинения.