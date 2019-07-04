Адвокат Мамаева рассказал, куда доставили его подзащитного

Адвокат скандально известного футболиста Павла Мамаева в разговоре со «Звездой» сообщил подробности этапирования своего подзащитного в следственный изолятор. Игорь Бушманов рассказал, что Белгород, куда доставили Мамаева, скорее всего, не станет местом окончательного отбывания наказания.

Ранее стало известно, что досиживать положенный срок в колонии общего режима Павел Мамаев и Александр Кокорин будут в одной из ближайших к Москве областей.

«У меня сегодня был запланирован визит к Павлу. Поскольку меня в Москве временно нет, к нему был направлен другой адвокат нашего бюро, которому по прибытии сообщили о том, что вчера было осуществлено этапирование Павла в следственный изолятор № 3 города Белгорода», - завил юрист.

Адвокат подчеркнул, что это является нормальной практикой и заключенных всегда доставляют в колонии через региональные изоляторы.

«Оттуда он будет направлен в колонию общего режима, которая будет определена как окончательное место отбытия наказания. Это уже определяет региональный ФСИН, но обычно он долго не тянет с этим. Полагаю, что к концу недели это будет осуществлено», - добавил Бушманов.

Нападающий клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами громкого уголовного дела в октябре прошлого года. Вместе с ними по нему проходят младший брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

Находясь в нетрезвом состоянии, молодые люди спровоцировали две драки в центре Москвы. В начале мая Пресненский суд столицы вынес приговор всей четверке, отправив братьев Кокориных в колонию сроком на один год и пять месяцев, а Мамаева с Протасовицким на полтора года.