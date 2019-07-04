Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Экс-футболист клуба «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером своего бывшего клуба. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Контракт предусматривает работу Лэмпарда в клубе как минимум три года. Он сменил на этом посту итальянца Маурицио Сарри. Последний, в свою очередь, перешел в «Ювентус».

В прошлом году Лэмпард возглавил другой клуб, «Дерби Каунти». Он считается одним из сильнейших игроков своего времени. В сборной и в команде занимал позицию атакующего полузащитника. Большую часть карьеры выступал как раз за лондонский «Челси» и по сей день является лучшим бомбардиром в истории клуба. Сейчас ему 41 год.