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Месси раскрыл свое будущее в сборной Аргентины

Вера Чернышева
09:47 03.07.2019
Нападающий высоко оценил игру команды в матче с Бразилией.
Месси раскрыл свое будущее в сборной Аргентины
© Фото: Mutsu Kawamori AFLO Globallookpress

Нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем будущем в команде. Признание по поводу того, будет ли он продолжать карьеру в составе сборной, футболист сделал после поражения от бразильской команды в полуфинале Кубка Америки со счетом 2:0.

По мнению Месси, матч с Бразилией был лучшим для аргентинской сборной, однако ей не удалось реализовать себя в полной мере.


«Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этой командой. Если я могу помогать им, то я буду», - цитирует футболиста в Twitter El Chiringuito.


Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» в шестой раз за свою карьеру стал лучшим бомбардиром Европы. Месси также стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2019 году.

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