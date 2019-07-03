Месси раскрыл свое будущее в сборной Аргентины

Нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем будущем в команде. Признание по поводу того, будет ли он продолжать карьеру в составе сборной, футболист сделал после поражения от бразильской команды в полуфинале Кубка Америки со счетом 2:0.

По мнению Месси, матч с Бразилией был лучшим для аргентинской сборной, однако ей не удалось реализовать себя в полной мере.



«Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этой командой. Если я могу помогать им, то я буду», - цитирует футболиста в Twitter El Chiringuito.



Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» в шестой раз за свою карьеру стал лучшим бомбардиром Европы. Месси также стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2019 году.