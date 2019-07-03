Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей второй женой, Алисой Казьминой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсмена Викторию Савицкую. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Дочь Аршавина и Казьминой Есения останется с матерью. На содержание экс-супруги футболист будет отдавать 64 тысячи рублей в месяц, на содержание ребенка - 340 тысяч рублей.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году. Супруга футболиста подала на развод спустя два года брака.

Ранее Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У пары имеется трое детей - сын Артем, дочь Яна и сын Арсений.