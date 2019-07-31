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Футбольные фанаты требуют оштрафовать клуб «Ювентус» за неявку Роналду на матч

Ян Брацкий
18:18 31.07.2019
Южнокорейские болельщики уже обратились в юридическую фирму и готовят иск против руководства футбольного клуба, за который выступает португалец.
Футбольные фанаты требуют оштрафовать клуб «Ювентус» за неявку Роналду на матч
© Фото: imagephotoagency.it, Globallookpress

Южнокорейские футбольные фанаты намерены взыскать с руководства футбольного клуба «Ювентус» 50 миллионов евро. Болельщики возмущены тем, что звезда сборной Португалии и многократного чемпиона Италии по футболу Криштиану Роналду не принял участие в матче против сборной звезд южнокорейской К-Лиги.

По условиям соглашения португалец должен был отыграть в матче 45 минут, однако так и не появился на поле. Фанаты уже обратились в юридическую компанию и готовят иск.

В отсутствие своего главного голеадора, «бьянко-нери» не смогли победить в матче, который завершился со счетом 3:3, сообщает BBC.

Португальского футболиста финансовые дрязги вряд ли интересуют. Недавно журнал Forbes включил его в десятку самых высокооплачиваемых звезд в мире.

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