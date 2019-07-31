Названа сумма, которую «Зенит» заплатит за игрока «Барселоны»

Петербургский «Зенит» договорился об условиях приобретения нападающего «Барселоны» Малкома. Сумма сделки составит фиксированные 39 млн евро, также предлагаются бонусы.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» готов предложить 28 млн евро за 22-летнего бразильца. Позже говорилось о том, что трансфер игрока обойдется петербургскому клубу не менее, чем в 50 млн евро.

О договоренности между «Зенитом» и «Барселоной» 30 июля сообщила в Twitter журналистка испанского радио Cope Елена Кондис. По ее словам, у Малкома также были предложения из Китая, но он отдает приоритет «Зениту».

Пятилетний контракт с «Барселоной» Малком заключил в июле 2018 года. В прошлом сезоне форвард провел за клуб 24 матча, в которых забил четыре мяча.