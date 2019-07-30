Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова оценила свое выступление в корейском Кванджу на тройку.

Отмечается, что российская спортсменка завоевала бронзу в плавании на 50 метров брассов на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Победу одержала американка Лилли Кинг. Серебряным призером стала итальянка Бенедетта Пилато. При этом за весь чемпионат Ефимова собрала все три медали: золотую, серебряную и бронзовую.

Она также побила рекорд легендарного российского пловца Александра Попова по количеству индивидуальных золотых наград на чемпионатах мира.

Ефимова в беседе со «Звездой» объяснила такой низкий балл «самокритичностью и максимализмом», добавив, что именно эти качества позволяют оставаться в строю российской сборной.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с успешным выступлением на чемпионате мира в Корее. Приветственные телеграммы были направлены Юлии Ефимовой, Евгению Рылову и Антону Чупкову, который установил новый мировой рекорд в заплыве брассом на 200 метров.

В общем медальном зачете сборная России стала третьей, спортсмены завоевали 30 наград - 16 из 42 золотых медалей, 11 серебряных и семь бронзовых. Первое место досталось команде Китая (16-11-3), а больше всего медалей (36) завоевала сборная США, занявшая второе место (15-11-10).