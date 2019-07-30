Путин поздравил российских пловцов с победами на ЧМ в Южной Корее

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов с успешным выступлением на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Приветственные телеграммы глава государства направил победителям - Антону Чупкову, Юлии Ефимовой и Евгению Рылову - они принесли нашей сборной три золотые медали, причем завоеваны все эти награды были в один день.

«Вы вновь убедительно продемонстрировали свой огромный победный потенциал. В напряженной борьбе с титулованными соперниками первым достигли финиша, установив новый мировой рекорд, и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета», - говорится в поздравлении Чупкову.

В соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров брассом 22-летний российский спортсмен показал результат 2 минуты 6,12 секунды, обновив мировой рекорд.

Юлия Ефимова стала самой титулованной отечественной пловчихой - шестикратной чемпионкой мира. Президент отметил, что ее уверенная и красивая победа стала заслуженной наградой за талант, трудолюбие и веру в себя и свои силы. Ефимова взяла золото в плавании на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 20,17 секунды.

Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, преодолев ее за 1 минуту 53,4 секунды. Путин отметил чемпионский характер спортсмена, отличную подготовку и твердый настрой на победу Рылова.