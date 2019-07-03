Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не доиграла до конца матч первого тура Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона с 1 по 14 июля.

В первом круге россиянка встречалась с француженкой Полин Парментье. Во время матча Шарапова обращалась к врачу, жаловалась на левое запястье, ей наложили тейп, и она продолжала играть. Однако при счете 6:4, 6:7, 0:5 Мария снялась с матча.

32-летняя спортсменка, пятикратная победительница турниров Большого шлема, не прошла во второй круг Уимблдонского турнира из-за старой травмы, которая дала о себе знать во время матча.

На пресс-конференции Мария Шарапова рассказала о своем разочаровании из-за случившегося, но высказала уверенность, что все-равно продолжит играть.

«У меня застарелая травма сухожилия на левом предплечье. Сегодня во втором сете она проявилась. Мне было трудно играть весь третий сет, но я старалась изо всех сил», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Россиянка призналась, что во время игры она испытывала сильную боль. Пять месяцев теннисистка восстанавливала свое здоровье и надеялась, что справилась со своей травмой. Она выразила надежду, что продолжит заниматься любим делом.