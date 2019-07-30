Посиди и подумай: в Англии предложили временно удалять футболистов с поля

Английских футболистов начнут временно удалять с поля. С такой инициативой выступили функционеры национальной спортивной ассоциации. Нарваться на временные санкции игрок сможет за слишком бурную реакцию на решение арбитра или за агрессивное поведение на поле. При этом судья предъявит виновнику желтую карточку и разведет руки в стороны, указывая на боковые линии поля.

В течение следующих десяти минут «штрафник» будет выпускать пар за пределами площадки и наблюдать за игрой без права выхода на газон или замену. Повторное нарушение приведет к окончательному удалению игрока. При этом его можно будет заменить, если у тренера осталось на это право.

Нововведения планируется использовать в чемпионатах уровня ниже пятой английской лиги, а также в женском футболе, сообщается на официальном сайте ассоциации.

По мнению авторов изменений в правилах, их введение позволит усмирить буйных игроков и уменьшить количество агрессии на футбольном поле. Что касается самих спортсменов, то они восприняли эту идею неоднозначно. Одни считают карательные меры оправданными, а другие полагают, что их внедрение негативным образом скажется на зрелищности футбола.