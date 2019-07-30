Стало известно, почему тело Дадашева до сих пор не привезли в Россию

Тело скончавшегося в США боксера Максима Дадашева доставят в Россию после получения справки об отсутствии инфекций. Об этом сообщил бывший тренер спортсмена Руслан Дотдаев.

Супруга Дадашева Елизавета Апушкина находится в США. Она практически закончила сбор необходимых документов для транспортировки тела на родину.

«Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет. Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет», – сообщил «КП-Петербург» Дотдаев.

По его словам, справку пришлось получать в понедельник, 29 июля, так как на выходных учреждения не работали. Ранее сообщалось, что тело должны были транспортировать в Россию до конца прошлой недели. Похороны Дадашева состоятся 1 или 2 августа в Санкт-Петербурге.

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил в пригороде Вашингтона в ночь с 19 на 20 июля. Во время поединка Дадашев перенес инсульт и получил отек мозга. Он умер 23 июля на больничной койке в возрасте 28 лет. Федерация бокса России собирается подать в суд на организаторов боя, а супруга спортсмена готовит иск к рефери. По поводу ухода Дадашева ранее выразил соболезнования соперник Матиас. Известно также, что он отказался от своего гонорара за победу в этом поединке.