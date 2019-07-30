Бывший футболист сборной России Александр Самедов завершил карьеру
© Фото: ТРК Звезда
Бывший футболист сборной России и московского клуба «Спартак» заявил о завершении спортивной карьеры.
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов завершил карьеру
© Фото: ТРК Звезда
Бывший футболист сборной России и московского клуба «Спартак» заявил о завершении спортивной карьеры.
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