Макгрегор признался в жульничестве в поединке с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор признался, что использовал запрещенный прием во время поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам ирландца, в одном из эпизодов боя он ударил своего соперника коленом в глазницу. Выступление шестого октября прошлого года завершилось победой Нурмагомедова в четвертом раунде, а после поединка завязалась драка между участниками и членами команды двух бойцов. За это по решению Атлетической комиссии в штате Невада ирландский боец был дисквалифицирован на шесть месяцев, а российский спортсмен – на девять.

«Хербу (судья в поединке – Херб Дин) следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере. Я использовал положение защиты в маунте, чтобы нанести сильный удар в глазницу», – заявил Макгрегор в своем Twitter.

При этом ирландец отметил, что он «просто был изобретателен», поэтому ему все сошло с рук. После этого Макгрегор вновь начал оскорблять российского спортсмена.

Подписчики ирландского бойца не поддержали его, вместо этого высмеяв спортсмена и добавив, что чистосердечное признание в жульничестве – не умное решение.

Макгрегор является одним из самых известных спортсменов в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.