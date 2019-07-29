Александр Емельяненко вскоре выступит в кулачных боях Bare Knuckle FC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вступил в решающую фазу переговоров с промоутерской компанией Bare Knuckle FC, которая проводит поединки на голых кулаках. Об этом спортсмен сам сообщил своим поклонникам.

«Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC», - заявил боец.

При этом Емельяненко добавил, что в настоящий момент его команда начинает заниматься визовым вопросом.

«Буду держать вас в курсе новостей», - написал спортсмен в своем Instagram.

Ранее ТАСС сообщил, что Александр Емельяненко, в случае подписания контракта с Bare Knuckle FC, следующий свой поединок может провести против американца Энтони Джонсона, бывшего претендента на титул чемпиона UFC.