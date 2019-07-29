СМИ: экс-чемпион РФ по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге

Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Около недели назад об исчезновении спортсмена сообщил его сын Юрий Карпенко.

Тело экс-чемпиона обнаружили на набережной реки Мойки 28 июля. Ранее о пропаже Карпенко сообщил на своей странице в Instagram его сын.

«С 23 июля нет связи. Телефон, машину, все документы оставил на работе и ушел в направлении «английской набережной» (набережная в Санкт-Петербурге между Сенатской площадью и Ново-Адмиралтейским каналом – прим. ред.), дальше по камерам его никто нигде не видел», – говорится в публикации.

О смерти отца Юрий Карпенко также 28 июля оповестил в социальной сети. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, труп найден с огнестрельным ранением в голову. Официальной информации о гибели экс-чемпиона пока нет.