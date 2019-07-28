ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты московского клуба ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая 28 июля на стадионе «ВЭБ-Арена», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте, когда нападающий армейцев Федор Чалов реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после использования системы видеопомощи арбитру (VAR).

Арбитр Владислав Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента. В первом тайме в штрафной площадке «Локомотива» мяч попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова, однако, просмотрев повтор, судья не стал назначать пенальти.

Дерби стало вторым матчем в истории РПЛ, на котором полноценно работала VAR, но на встрече «Динамо» - «Рубин» главный арбитр Виталий Мешков обошелся без помощи системы.

Начиная с 2020 года на всех матчах РПЛ начнет работать система видеоассистента рефери. Видеоарбитры и их ассистенты будут работать, находясь в микроавтобусах Hawk Eye с необходимым оборудованием, следить за ходом трансляции и оценивать решения судьи.