В чемпионате РФ по футболу впервые использовали систему видеопомощи арбитрам

В воскресенье, 28 июля, в матче чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» использовались видеоарбитры. Система видеопомощи судьям (VAR) впервые использовалась в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В первом тайме защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов задел рукой мяч. Арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор, однако не стал назначать пенальти.

Начиная с 2020 года на всех матчах РПЛ начнет работать система видеоассистента рефери. Видеоарбитры и их ассистенты будут работать, находясь в микроавтобусах Hawk Eye с необходимым оборудованием, следить за ходом трансляции и оценивать решения судьи.

Впервые судьи могли прибегнуть к VAR в июле во время встречи между столичным «Динамо» и казанским «Рубином», но главный арбитр Виталий Мешков обошелся без помощи системы, пишет ТАСС.