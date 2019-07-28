Даниил Квят взял бронзу на Гран-при Германии «Формулы-1»
Гран-при Германии состоялось в это воскресенье, 28 июля.
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
В Германии прошел 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят неожиданно пришел к финишу третьим в гонке Гран-при. Россиянин впервые в сезоне поднялся на подиум.
Победу одержал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, а второе место досталось представителю Германии Себастьяну Феттелю (Ferrari).
Лучшим же результатом 25-летнего россиянина в «Формуле-1» остается второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.