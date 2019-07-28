«Я зарядил ему в глазницу»: Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

Один из самых эпатажных бойцов смешанных единоборств Конор Макгрегор признался, что в бою с Хабибом Нурмагомедовым нарушил правила ММА, применив запрещенный удар в партере, однако избежал наказания. Рыжебородый ирландец подробно рассказал, как ударил коленом в глаз своего соперника.

«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне все сошло с рук», - написал спортсмен у себя в Twitter-аккаунте.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после этого разъяренный дагестанец спровоцировал массовую драку.

Вместо того, чтобы достойно завершить поединок, Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и кинулся к команде Конора с целью побить спарринг-партнера и друга Макгрегора Диллона Дэниса, который якобы на протяжении всего боя выкрикивал в его адрес ругательства. После этого оба спортсмена - и россиянин, и ирландец - были дисквалифицированы за участие в потасовках.