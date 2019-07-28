Три матча, девять очков: «Зенит» стал единоличным лидером РПЛ
«Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0.
© Фото: Михаил Докудовский, РИА Новости
Футболисты петербургской команды «Зенита» одержали победу над «Оренбургом» в гостевом матче третьего тура РПЛ.
Встреча закончилась со счетом 2:0. Мячи в ворота соперников забили Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Зенит», который выиграл все три матча, стал единоличным лидером чемпионата России, у команды девять очков. «Оренбург» в турнирной таблице находится на 15-м месте, сообщает издание Sports.ru.
Третьего августа «Зенит» проведет встречу с «Краснодаром», а пятого августа «Оренбург» выйдет на поле с «Ахматом».