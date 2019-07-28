Три матча, девять очков: «Зенит» стал единоличным лидером РПЛ

Футболисты петербургской команды «Зенита» одержали победу над «Оренбургом» в гостевом матче третьего тура РПЛ.

Встреча закончилась со счетом 2:0. Мячи в ворота соперников забили Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Зенит», который выиграл все три матча, стал единоличным лидером чемпионата России, у команды девять очков. «Оренбург» в турнирной таблице находится на 15-м месте, сообщает издание Sports.ru.

Третьего августа «Зенит» проведет встречу с «Краснодаром», а пятого августа «Оренбург» выйдет на поле с «Ахматом».