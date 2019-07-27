Кононов прокомментировал призывы фанатов «Спартака» к его отставке

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поведение фанатов команды, которые скандировали кричалки с требованиями, чтобы специалист ушел со свой должности. Это произошло после матча «Спартака» с «Тамбовом», в котором красно-белые проиграли со счетом 0:2.

На вопрос, что он может ответить болельщикам, желающим его отставки, Кононов в интервью «Матч Премьер» просто заметил:

«Да ничего им не собираюсь отвечать».

Тренер признал, что можно говорить о том, что удача отвернулась от «Спартака». Игра, по словам Кононова, была тяжелой, однако все же были моменты, когда команда имела полное преимущество и не реализовала его.

Напомним, что фанаты выкрикивали фразу на итальянском языке, означающую «Вместе, вперед, Массимо Каррера!». Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года, после чего его место занял Олег Кононов.