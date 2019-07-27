Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост

Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.

Такая реакция фанатов была вызвана неудовлетворительной игрой команды – в этой встрече «Спартак» уступил дебютанту Премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.

Кроме того, болельщики выкрикивали фразу на итальянском языке, означающую «Вместе, вперед, Массимо Каррера!», - пишет «СЭ».

Напомним, что Массимо Каррера покинул пост главного тренера команды в октябре 2018 года, место главного тренера занял Олег Кононов.

По итогам сезона 2018/2019 «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.