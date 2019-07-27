«Спартак» потерпел поражение от дебютанта РПЛ «Тамбова»

Ранее «Тамбов» уступил «Зениту» и «Локомотиву». А для «красно-белых» это первое поражение в текущем сезоне. Матч с «Ростовом» подопечные Кононова провели вничью, а у «Сочи» вырвали победу на последних минутах.

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