«Спартак» потерпел поражение от дебютанта РПЛ «Тамбова»
Встреча двух команд состоялась 27 июля в Саранске.
© Фото: Юлия Честнова, РИА Новости
Столичный «Спартак» проиграл дебютанту Премьер-лиги «Тамбову», матч завершился со счетом 0:2.
Ранее «Тамбов» уступил «Зениту» и «Локомотиву». А для «красно-белых» это первое поражение в текущем сезоне. Матч с «Ростовом» подопечные Кононова провели вничью, а у «Сочи» вырвали победу на последних минутах.
В турнирной таблице сезона 2018/2019 «Спартак» расположился на четвертой строчке.